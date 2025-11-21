Умер чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Дитер Херцог

Херцог выступал на позиции полузащитника, он играл за германские клубы «Хамборн 07», «Фортуна» из Дюссельдорфа и «Байер». За сборную ФРГ он провел пять матчей, в которых не отметился результативными действиями. На победном для команды чемпионате мира 1990 года футболист дважды выходил на поле, но не играл в финальной встрече турнира.