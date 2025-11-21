Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.15
П2
2.75
Футбол. Премьер-лига
18:30
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.70
П2
3.80
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.60
П2
2.60
Футбол. Франция
22:45
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.87
П2
1.95
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.65
П2
3.78
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.65
П2
5.30

Роднина: ни хоккей, ни баскетбол не сравнятся с футболом по числу легионеров

Депутат Госдумы РФ и трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о возможном введении налога на иностранных тренеров в футболе.

Источник: Metaratings.ru

Депутат Госдумы РФ и трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о возможном введении налога на иностранных тренеров в футболе.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярёв рассказал, что отечественные тренеры Михаил Гершкович, Юрий Сёмин, Валерий Газзаев и Станислав Черчесов предложили ему ввести лимит на иностранных специалистов для клубов в российском футболе.

— Спорт — это международное движение. Спортсмены мечтают попадать на Олимпийские игры, чемпионаты мира. Хоккеисты играют в НХЛ, футболисты — в Европе. Без этого невозможно обойтись. Не во всём мы сильны, где-то нужно пользоваться навыками и знаниями, опытом других тренеров.

— Есть те, кто принципиально против иностранных тренеров в нашем футболе.

— Когда вы говорите «те»… Давайте говорить конкретно.

— Могу перечислить фамилии: в таком духе точно высказываются Сергей Ташуев и Дмитрий Пятибратов. Они говорят, что иностранцы занимают места российских тренеров, которые не хуже.

— Эти люди, которых вы назвали, замечательно работали и играли в командах, где огромное количество легионеров. Почему мы считаем, что тренеры — это одно, а игроки — другое? Пускай они это объяснят, в чём разница.

Я в футболе не разбираюсь. Но футбол — один из тех видов, где больше всего легионеров. Ни хоккей, ни баскетбол не сравнится с ним. У нас есть виды спорта, где только свои спортсмены. Как правило, это олимпийские виды, — сказала Роднина Metaratings.ru.

Ранее Дегтярёв сообщил, что начиная с 2028 года в РПЛ будет действовать более строгий лимит на легионеров.

В заявке команды смогут находиться не более десяти иностранцев, а на поле одновременно — не более пяти.

Согласно действующим правилам чемпионата страны, каждый клуб имеет право включать в заявку до 13 легионеров, из которых одновременно на поле может присутствовать не более восьми.