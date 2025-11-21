Роднина: ни хоккей, ни баскетбол не сравнятся с футболом по числу легионеров

Депутат Госдумы РФ и трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о возможном введении налога на иностранных тренеров в футболе.
Ранее министр спорта Михаил Дегтярёв рассказал, что отечественные тренеры Михаил Гершкович, Юрий Сёмин, Валерий Газзаев и Станислав Черчесов предложили ему ввести лимит на иностранных специалистов для клубов в российском футболе.
— Спорт — это международное движение. Спортсмены мечтают попадать на Олимпийские игры, чемпионаты мира. Хоккеисты играют в НХЛ, футболисты — в Европе. Без этого невозможно обойтись. Не во всём мы сильны, где-то нужно пользоваться навыками и знаниями, опытом других тренеров.
— Есть те, кто принципиально против иностранных тренеров в нашем футболе.
— Когда вы говорите «те»… Давайте говорить конкретно.
— Могу перечислить фамилии: в таком духе точно высказываются Сергей Ташуев и Дмитрий Пятибратов. Они говорят, что иностранцы занимают места российских тренеров, которые не хуже.
— Эти люди, которых вы назвали, замечательно работали и играли в командах, где огромное количество легионеров. Почему мы считаем, что тренеры — это одно, а игроки — другое? Пускай они это объяснят, в чём разница.
Я в футболе не разбираюсь. Но футбол — один из тех видов, где больше всего легионеров. Ни хоккей, ни баскетбол не сравнится с ним. У нас есть виды спорта, где только свои спортсмены. Как правило, это олимпийские виды, — сказала Роднина Metaratings.ru.
Ранее Дегтярёв сообщил, что начиная с 2028 года в РПЛ будет действовать более строгий лимит на легионеров.
В заявке команды смогут находиться не более десяти иностранцев, а на поле одновременно — не более пяти.
Согласно действующим правилам чемпионата страны, каждый клуб имеет право включать в заявку до 13 легионеров, из которых одновременно на поле может присутствовать не более восьми.