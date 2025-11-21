Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.60
П2
2.60
Футбол. Франция
22:45
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.86
П2
1.98
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.65
П2
3.71
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.65
П2
5.30
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
3
:
Сочи
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Тебас о Ла Лиге: «Хотел бы Месси, Роналду, Моуринью, Гвардиолу, но они не ключ к росту, главное — клубы и конкуренция. Саудовцы так и не вошли в число лучших лиг, несмотря на звезд»

Хавьер Тебас считает, что отдельные игроки не так сильно влияют на уровень лиги, как клубы.

Источник: Спортс"

"Я бы хотел, чтобы у нас были Месси, Роналду, Моуринью, Гвардиола — да все… Но это не ключ к продолжению роста. Игроки эфемерны, а сильными вас делают клубы и хорошая конкуренция.

Возьмем лигу Саудовской Аравии: там полно звезд, но она так и не взлетела до уровня лучших в мире.

Если говорить про экономику, то ни один вещатель ничего не сказал нам насчет того, чтобы платить меньше за показ, когда ушел Месси. Контракты заключены на пять, шесть, семь лет, поэтому важно, чтобы лига оставалась конкурентоспособной", — сказал президент Ла Лиги.