Тебас о Ла Лиге: «Хотел бы Месси, Роналду, Моуринью, Гвардиолу, но они не ключ к росту, главное — клубы и конкуренция. Саудовцы так и не вошли в число лучших лиг, несмотря на звезд»

Если говорить про экономику, то ни один вещатель ничего не сказал нам насчет того, чтобы платить меньше за показ, когда ушел Месси. Контракты заключены на пять, шесть, семь лет, поэтому важно, чтобы лига оставалась конкурентоспособной", — сказал президент Ла Лиги.