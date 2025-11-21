Ричмонд
Гвардиола о матче с «Ньюкаслом»: «Топ-команда. Не смотрю на таблицу, они выглядят как клуб ЛЧ. Гимараэс — особенный игрок, я всегда был его фанатом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал «Ньюкасл» топ-клубом.

Источник: Спортс"

В субботу «горожане» сыграют с «сороками» на выезде в 12-м туре АПЛ. На данный момент команда Эди Хау занимает 14-е место в турнирной таблице, «Сити» идет вторым.

О «Ньюкасле».

"Отличная команда. Я никогда не смотрю на турнирную таблицу, когда мы анализируем соперников. Это топ-команда.

Они выглядят как клуб, играющий в Лиге чемпионов. Они играют очень хорошо".

О форме Бруну Гимараэса в этом сезоне.

«Дело не только в этом сезоне. На протяжении многих лет, с тех пор как он играл в “Лионе”, можно было понять, что он особенный игрок.

Я думаю, что такие футболисты, много играющие сезон за сезоном, да еще и за национальные сборные, становятся все лучше и лучше.

Я всегда был его большим фанатом", — сказал Гвардиола.