Назвавший футболистку Кокс толстой президент Панамской федерации футбола отстранен ФИФА еще на 6 месяцев. Арьяс нарушил запрет во время 1-й дисквалификации и был оштрафован

ESPN сообщает, что Международная федерация футбола решила отстранить руководителя федерации от любой деятельности, связанной с футболом, еще на шесть месяцев. Запрет будет снят примерно за месяц до начала ЧМ-2026. На жеребьевку турнира Арьяса не пустят.