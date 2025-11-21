Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
0
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
2.69
X
2.50
П2
3.95
Футбол. Франция
перерыв
Ницца
0
:
Марсель
2
Все коэффициенты
П1
21.00
X
8.50
П2
1.14
Футбол. Германия
2-й тайм
Майнц
0
:
Хоффенхайм
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
4.50
П2
1.35
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.65
П2
5.24
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
3
:
Сочи
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Назвавший футболистку Кокс толстой президент Панамской федерации футбола отстранен ФИФА еще на 6 месяцев. Арьяс нарушил запрет во время 1-й дисквалификации и был оштрафован

Президент Панамской федерации футбола повторно наказан за историю с фэтшеймингом.

Источник: Спортс"

В январе ФИФА отстранила Мануэля Арьяса за то, что он назвал критиковавшую местный чемпионат Марту Кокс толстой. Дисквалификация была рассчитана до июля 2025-го.

ESPN сообщает, что Международная федерация футбола решила отстранить руководителя федерации от любой деятельности, связанной с футболом, еще на шесть месяцев. Запрет будет снят примерно за месяц до начала ЧМ-2026. На жеребьевку турнира Арьяса не пустят.

ФИФА также оштрафовала функционера на 25 000 долларов США за несоблюдение предыдущего решения об отстранении. Подробности нарушения не раскрываются.