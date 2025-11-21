Ричмонд
Бьелса после 1:5 с США в товарищеской игре: «Я создаю напряжение. Я токсичен, застенчив и одержим, я как робот. Такие, как я, говорят только о работе. Об отставке из Уругвая не думаю»

Главный тренер сборной Уругвая открыто высказался о своих недостатках после разгрома от сборной США со счетом 1:5. После товарищеского матча специалист, столкнувшийся с давлением из-за требований его отставки, провел пресс-конференцию длительностью один час 45 минут.

Источник: Спортс"

В числе прочих тренеру задали вопрос, не потеряли ли уругвайские игроки веру в него и не стал ли его обезличенный стиль руководства плохо подходить команде.

"Я создаю напряжение. Когда я прихожу, обстановка становится напряженной. Вот почему я редко появляюсь на поле.

Я токсичен, связываться со мной — значит усугублять ситуацию. Вы меня понимаете? Есть токсичные типы, которые видят только ошибки, которые они исправляют, которые требовательны и никогда ничем не довольны. Они говорят только о своей работе.

Когда такой человек идет поесть, он читает газету, потому что не хочет общаться с окружающими, чтобы не говорить о вещах, которые его отвлекают. Не думайте, что мне это нравится. Для меня это карма.

Я застенчивый, одержимый. Я как робот. Мне не нравится беспорядок. Это мои недостатки. Мне трудно вести себя раскрепощенно и дружелюбно", — заявил Бьелса.

Однако тренер подчеркнул, что в футбол нельзя играть без эмоций: «Я твердо убежден, что эмоции разносятся сильнее всего, что способствует наибольшему росту добродетели».

Также Бьелса исключил возможность преждевременного ухода из сборной, заявив о своем намерении привести команду к чемпионату мира 2026 года.

«Я хочу продолжать. Если я когда-либо и думал об отставке, то не сейчас. Поражение со счетом 1:5 нельзя игнорировать. После такого результата чувствуешь себя униженным», — добавил Бьелса.