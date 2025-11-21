Ричмонд
Мор о тренерах: «Есть Гвардиолы и Анчелотти. Карпин относится к первому типу, он один из немногих российских тренеров со своим стилем. Ко второй категории отношу Семака»

Эдуард Мор сравнил Валерия Карпина с Пепом Гвардиолой.

Источник: Спортс"

«Мне жаль, что Карпин ушел из “Динамо”, он просто не довел до конца то, что должен был. Еще перед сезоном я очень настойчиво говорил: до зимы не ждите от “Динамо” никаких результатов, настоящую команду увидим только после зимней паузы. В итоге получилось, что и “Динамо” потеряло время, и репутация Карпина пострадала, потому что он не довел дело до конца.

Повторюсь, мне жаль, что так вышло. Карпин — один из немногих российских тренеров, у которого есть свой стиль.

Я делю тренеров на два типа: тренеры-Гвардиолы и тренеры-Анчелотти. И Карпин относится к первому типу.

Это специалисты, которые подбирают футболистов под свой стиль. Пеп пока всех защитников не поменял на людей с хорошим первым пасом — у него «Сити» не заиграл. В его команде любой защитник — это человек, который в любой другой команде играет на месте диспетчера. Конечно, стиль Карпина кардинально отличается, но ему тоже нужно встроить в свою систему определенных футболистов, подобрать конкретных игроков.

Тренер-Анчелотти, в свою очередь, подстраивается под тот набор игроков, который у него есть. Схемы могут быть абсолютно разные, но он пытается выжать максимум из тех, кто в распоряжении. У такого тренера всегда хорошая атмосфера в команде, он со всеми ладит.

К этой категории тренеров я отношу Семака. Если у него в команде Дзюба и Азмун, он играет по одной схеме: бьем верхом на Дзюбу, а тот сбрасывает на Азмуна. Есть у тебя в команде Малком, то ищем Малкома и даем ему на ход. Если у тебя есть Ракицкий с длинным пасом, мы играем иначе. Он просто использует сильные стороны своих игроков и всегда делает это без скандалов«, — сказал бывший защитник “Спартака”.

