Мор о тренерах: «Есть Гвардиолы и Анчелотти. Карпин относится к первому типу, он один из немногих российских тренеров со своим стилем. Ко второй категории отношу Семака»

К этой категории тренеров я отношу Семака. Если у него в команде Дзюба и Азмун, он играет по одной схеме: бьем верхом на Дзюбу, а тот сбрасывает на Азмуна. Есть у тебя в команде Малком, то ищем Малкома и даем ему на ход. Если у тебя есть Ракицкий с длинным пасом, мы играем иначе. Он просто использует сильные стороны своих игроков и всегда делает это без скандалов«, — сказал бывший защитник “Спартака”.