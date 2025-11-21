Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Валенсия
0
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
2.69
X
2.50
П2
3.95
Футбол. Франция
перерыв
Ницца
0
:
Марсель
2
Все коэффициенты
П1
21.00
X
8.50
П2
1.14
Футбол. Германия
2-й тайм
Майнц
0
:
Хоффенхайм
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
4.60
П2
1.35
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.65
П2
5.24
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
3
:
Сочи
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Капелло про миланское дерби: «Интер» сильнее, но Аллегри — тот, кто может создать проблемы. Леау может решить исход матча, но все зависит от того, с какой ноги он встанет. Он как монетка &mdas

Фабио Капелло поделился ожиданиями от миланского дерби.

Источник: Спортс"

"Много говорить [тренеру] не нужно, наоборот — можно только навредить. Желание победить и так зашкаливает. Эта напряженность висит в воздухе всю неделю: даже те, кто уезжал в сборные, наверняка думали о дерби, о прямом конкуренте, об атмосфере.

У Аллегри были потрясающие сезоны в «Милане», и я считаю, что он именно тот, кто способен создать «Интеру» проблемы. Сейчас «Интер», на мой взгляд, сильнее. Задача Аллегри — заставить игроков поверить, что они сильнее.

Очень интересно, каким вернется Пулишич. Вместе с Леау они могут доставить массу проблем во время контратак.

Все зависит от того, с какой ноги встанет Леау. Это уникальный игрок, который может в одиночку что-то придумать и решить исход матча, а может и вывести вас из себя. Его надо принимать таким, какой он есть, воспринимать как монетку: орел или решка, никогда не знаешь заранее. В таланте сомневаться не приходится, а в целом эта команда сейчас выглядит достаточно сбалансированной«, — сказал экс-тренер “Милана” в эфире Sky Sport 24.