Капелло про миланское дерби: «Интер» сильнее, но Аллегри — тот, кто может создать проблемы. Леау может решить исход матча, но все зависит от того, с какой ноги он встанет. Он как монетка &mdas

"Много говорить [тренеру] не нужно, наоборот — можно только навредить. Желание победить и так зашкаливает. Эта напряженность висит в воздухе всю неделю: даже те, кто уезжал в сборные, наверняка думали о дерби, о прямом конкуренте, об атмосфере.
У Аллегри были потрясающие сезоны в «Милане», и я считаю, что он именно тот, кто способен создать «Интеру» проблемы. Сейчас «Интер», на мой взгляд, сильнее. Задача Аллегри — заставить игроков поверить, что они сильнее.
Очень интересно, каким вернется Пулишич. Вместе с Леау они могут доставить массу проблем во время контратак.
Все зависит от того, с какой ноги встанет Леау. Это уникальный игрок, который может в одиночку что-то придумать и решить исход матча, а может и вывести вас из себя. Его надо принимать таким, какой он есть, воспринимать как монетку: орел или решка, никогда не знаешь заранее. В таланте сомневаться не приходится, а в целом эта команда сейчас выглядит достаточно сбалансированной«, — сказал экс-тренер “Милана” в эфире Sky Sport 24.