Капелло про миланское дерби: «Интер» сильнее, но Аллегри — тот, кто может создать проблемы. Леау может решить исход матча, но все зависит от того, с какой ноги он встанет. Он как монетка &mdas

Все зависит от того, с какой ноги встанет Леау. Это уникальный игрок, который может в одиночку что-то придумать и решить исход матча, а может и вывести вас из себя. Его надо принимать таким, какой он есть, воспринимать как монетку: орел или решка, никогда не знаешь заранее. В таланте сомневаться не приходится, а в целом эта команда сейчас выглядит достаточно сбалансированной«, — сказал экс-тренер “Милана” в эфире Sky Sport 24.