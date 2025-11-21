Гонду «с пониманием» относится к сокращению игрового времени и не намерен зимой уходить из «Зенита» ни в ЦСКА, ни в «Ривер Плейт» (Legalbet)

Legalbet сообщает, что аргентинец готов остаться в команде, несмотря на сокращение его игрового времени в текущем сезоне.
Утверждается, что форвард «с пониманием относится к тому, что стал реже попадать в стартовый состав», и в команде тоже придерживаются мнения, что Гонду спокоен в этом отношении.
Лусиано согласен и дальше конкурировать в «Зените», а потому не собирается уходить ни в «Ривер Плейт», ни в ЦСКА.
В этом сезоне 24-летний футболист провел 13 игр в Мир РПЛ и ни разу не забил. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.