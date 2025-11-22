Ричмонд
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете

21-я ракетка мира Диана Шнайдер сфотографировалась с Артемом Дзюбой в самолете после матча 16-го тура Мир РПЛ «Акрон» — «Сочи». Тольяттинский клуб одержал победу со счетом 3:2.

Перед стартом матча теннисистка провела автограф-сессию и нанесла символический удар по мячу.

«Обратно в Москву с победой в кармане», — написала Шнайдер в соцсети.

.

