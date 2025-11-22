Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете

Перед стартом матча теннисистка провела автограф-сессию и нанесла символический удар по мячу.
«Обратно в Москву с победой в кармане», — написала Шнайдер в соцсети.
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.Читать дальше