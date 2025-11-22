Слот о смерти Жоты: «Жене и детям Диогу гораздо сложнее, но “Ливерпулю” его не хватает. В прошлом сезоне мы уступали “Ноттингему” 0:1, и ему понадобилась минута, чтобы сравнять»

Но то, что нам будет не хватать этого игрока и человека, совершенно очевидно. Сейчас мы сыграем с «Ноттингем Форест», в прошлом сезоне мы проигрывали там 0:1, и ему [Жоте] потребовалась всего минута, чтобы сравнять счет", — сказал Слот.