Слот о смерти Жоты: «Жене и детям Диогу гораздо сложнее, но “Ливерпулю” его не хватает. В прошлом сезоне мы уступали “Ноттингему” 0:1, и ему понадобилась минута, чтобы сравнять»

3 июля форвард «красных» Жота и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.
Защитник мерсисайдцев Энди Робертсон после победы сборной Шотландии над Данией (4:2) и выхода на ЧМ-2026, признался, что думал о Жоте весь день перед матчем. Эмоциональное интервью 31-летнего шотландца вызвало дискуссию о том, насколько неудачные результаты «Ливерпуля» можно объяснить трагедией, с которой справляется команда.
Слоту задали вопрос, считает ли он, что его команду справедливо оценивали в этом сезоне.
"Нас всегда судят, иногда справедливо, иногда несправедливо. Но я видел интервью в прямом эфире и знаю, что у нас есть эта проблема, и это совершенно нормально.
В этот момент я всегда думаю о том, что чувствуют его жена и дети? Потому что им гораздо, гораздо, гораздо сложнее, чем нам.
Но то, что нам будет не хватать этого игрока и человека, совершенно очевидно. Сейчас мы сыграем с «Ноттингем Форест», в прошлом сезоне мы проигрывали там 0:1, и ему [Жоте] потребовалась всего минута, чтобы сравнять счет", — сказал Слот.
«Ливерпуль» в субботу примет «Ноттингем» в 12-м туре АПЛ.