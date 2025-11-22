Флик о составе против «Атлетика»: «У Рэшфорда температура, сомневаюсь. Рафинья вернется, выйдет на 10−15 минут. Педри — скоро, не знаю, к “Челси” или нет»

Каталонцы в субботу примут клуб из Бильбао в 13-м туре Ла Лиги.
О Рэшфорде и Рафинье.
"У Маркуса температура, и он отсутствовал вчера и сегодня. Сомневаюсь, сможет ли он выйти на поле завтра.
Но хорошая новость в том, что Рафинья вернется, и мы посмотрим, что он сможет нам дать завтра. Десять, пятнадцать минут… Посмотрим, но его возвращение — это большой шаг".
О Педри.
«Не знаю, шаг за шагом. Мы не оказываем на него никакого давления, но он хорошо тренируется, и прогресс заметен. Мы рады и надеемся, что он скоро вернется. Не знаю, будет ли это в игре против “Челси” или нет, посмотрим», — сказал Флик.
С «Челси» каталонский клуб сыграет в Лиге чемпионов 25 ноября.