Флик о составе против «Атлетика»: «У Рэшфорда температура, сомневаюсь. Рафинья вернется, выйдет на 10−15 минут. Педри — скоро, не знаю, к “Челси” или нет»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик рассказал о физическом состоянии футболистов перед матчем с «Атлетиком».

Источник: Спортс"

Каталонцы в субботу примут клуб из Бильбао в 13-м туре Ла Лиги.

О Рэшфорде и Рафинье.

"У Маркуса температура, и он отсутствовал вчера и сегодня. Сомневаюсь, сможет ли он выйти на поле завтра.

Но хорошая новость в том, что Рафинья вернется, и мы посмотрим, что он сможет нам дать завтра. Десять, пятнадцать минут… Посмотрим, но его возвращение — это большой шаг".

«Не знаю, шаг за шагом. Мы не оказываем на него никакого давления, но он хорошо тренируется, и прогресс заметен. Мы рады и надеемся, что он скоро вернется. Не знаю, будет ли это в игре против “Челси” или нет, посмотрим», — сказал Флик.

С «Челси» каталонский клуб сыграет в Лиге чемпионов 25 ноября.

