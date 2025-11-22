Хавьер Тебас: «Говорили, что в АПЛ самая высокая конкуренция, а “Сити” победил шесть раз подряд, набрав больше 100 очков. А надо, чтобы у чемпиона было 85−90 очков»

"Надо добиваться того, чтобы в лиге из 20 клубов чемпион набирал не больше 85−90 очков. Это будет означать, что остальные клубы тоже борются за титул. Появляются непредсказуемые матчи, в которых гранды теряют очки.
Мы часто идеализируем другие лиги… Когда говорили, что самая высокая конкуренция — в АПЛ, «Манчестер Сити» взял шесть титулов подряд, набрав больше 100 очков. Если по ходу сезона все команды будут терять очки, уже не будет иметь значения то, чемпион не меняется", — сказал президент Ла Лиги.