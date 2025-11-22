Слот про отбор на ЧМ: «У Исака и Швеции 1 очко — и они все равно могут пройти, а Венгрия хорошо выступала и выбыла. Но Собослаи уже привык к разочарованиям в “Ливерпуле”

"Я говорил не только с ним, но и с Милошем [Керкезом], потому что для обоих это стало огромным разочарованием. Они были в шаге от стыковых матчей, а вылетели буквально в добавленное время к добавленному времени.
Я спросил у него, остается ли вообще какой-то шанс, потому что я сам не в курсе всех раскладов. У Исака со Швецией одно очко за пять-шесть матчей, а они все равно могут попасть на ЧМ, потому что выиграли свою группу С в Лиге наций, а Венгрия была в группе А и ее не выиграла, поэтому уже выбыла.
Для Доминика это особенно тяжело: у сборной были довольно успешные сезон-два, выступление в группе А Лиги наций, неплохие результаты в отборочной группе — и все равно они не прошли. Тяжело, но в последнее время в нашем клубе он уже немного привык к разочарованиям, хотя, конечно, не к таким большим.
Ничего, он справится. Он всегда будет работать на максимуме, и завтра я от него ничего другого не жду«, — сказал главный тренер “Ливерпуля”.