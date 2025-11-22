Осинькин о 2:3 с «Акроном» после 2:0: «Этот исход будет вспоминаться в “Сочи” еще долго. Дзюба сыграл решающую роль»

К середине второго тайма южане вели 2:0, но затем тольяттинский клуб забил три гола подряд (вышедший на замену Артем Дзюба сделал два ассиста).
— Мы всю игру провели неровно. Много атакующих действий, но допускали у своих ворот лишние моменты. Такое нельзя позволять. Залетело не все обязательное. Наверное, на ничью наиграли по количеству моментов, но допустили слишком много ошибок.
— При счете 2:0 какие были мысли?
— Все очень быстро случилось. Много необязательных вещей мы допустили в игре. Нам нужны очки. И этот исход будет вспоминаться еще долго, — сказал тренер «Сочи».
— Можно ли сказать, что Дзюба сыграл решающую роль?
— Несомненно, он внес решающую роль. Играть с ним очень сложно на поле. В эти моменты нужно отвлекать на оборонительные действия больше футболистов. Может быть, какого‑то из эпизодов не было бы, если бы Дзюбы не было на поле, — добавил Осинькин.