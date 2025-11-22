Ричмонд
Футбол. Первая лига
13:30
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.65
П2
5.24
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.33
П2
2.22
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.38
П2
1.99
Футбол. Англия
15:30
Бернли
:
Челси
Все коэффициенты
П1
7.03
X
4.77
П2
1.48
Футбол. Испания
16:00
Алавес
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.59
X
3.14
П2
3.08
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Марсель
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
3
:
Сочи
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Осинькин о 2:3 с «Акроном» после 2:0: «Этот исход будет вспоминаться в “Сочи” еще долго. Дзюба сыграл решающую роль»

Игорь Осинькин оценил поражение «Сочи» от «Акрона» (2:3) в РПЛ.

Источник: Спортс"

К середине второго тайма южане вели 2:0, но затем тольяттинский клуб забил три гола подряд (вышедший на замену Артем Дзюба сделал два ассиста).

— Мы всю игру провели неровно. Много атакующих действий, но допускали у своих ворот лишние моменты. Такое нельзя позволять. Залетело не все обязательное. Наверное, на ничью наиграли по количеству моментов, но допустили слишком много ошибок.

— При счете 2:0 какие были мысли?

— Все очень быстро случилось. Много необязательных вещей мы допустили в игре. Нам нужны очки. И этот исход будет вспоминаться еще долго, — сказал тренер «Сочи».

— Можно ли сказать, что Дзюба сыграл решающую роль?

— Несомненно, он внес решающую роль. Играть с ним очень сложно на поле. В эти моменты нужно отвлекать на оборонительные действия больше футболистов. Может быть, какого‑то из эпизодов не было бы, если бы Дзюбы не было на поле, — добавил Осинькин.