Семак перед «Пари НН»: «Все выездные матчи складываются для “Зенита” сложно. Потеря Педро существенна»

— Я думаю, и один, и второй на сегодняшний день являются лидерами своих клубов. И тот же Педро у нас — это игрок, который провел больше всего минут на поле. Это говорит о том, что он стал одним из лидеров, если не лидером нашей команды. Конечно, эта потеря существенна, так же как и потеря Боселли, который играет важную роль в игре «Пари НН».