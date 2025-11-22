Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
13:30
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.65
П2
5.24
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.33
П2
2.22
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.38
П2
1.99
Футбол. Англия
15:30
Бернли
:
Челси
Все коэффициенты
П1
6.93
X
4.75
П2
1.48
Футбол. Испания
16:00
Алавес
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.59
X
3.14
П2
3.08
Футбол. Премьер-лига
16:45
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.65
П2
3.35
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.02
П2
2.84
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.41
X
3.32
П2
2.30
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.16
П2
4.05
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Марсель
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
3
:
Сочи
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Зобнин об истекающем контракте со «Спартаком»: «Переговоры пока не начинали. Жду решения клуба»

Роман Зобнин рассказал о ситуации со своим контрактом со «Спартаком». 30 июня 2026 года 31-летний хавбек может стать свободным агентом.

Источник: Sports

— Есть какие-то наметки, что с тобой будет летом следующего года?

— Моя картинка зависит от «Спартака». Мне нужно получить информацию от клуба, как они видят ситуацию и что хотят делать со мной. Либо продлевать, либо не продлевать.

Понятно, что никаких переговоров [зимой с другими клубами] я вести не буду, пока не выслушаю «Спартак». Жду решения клуба. Пока мы переговоры не начинали.

— Представь себе, что я Кахигао (спортивный директор «Спартака» — Спортс«). Я тебе показываю лист бумаги, где прописаны нормальные цифры. Это двухлетний контракт по схеме “1 плюс 1”. И через два года у тебя будет прощальный матч. Что ответишь?

— Без проблем, — сказал Зобнин.