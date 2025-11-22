Лесовой о возвращении в Россию из Кипра: «РПЛ может стать трамплином в дальнейшей карьере»

— Совокупность факторов. Кроме спортивного руководства, была заинтересованность во мне у тренерского штаба. Понимал, что для семьи вариант с Нижним Новгородом хороший. РПЛ более сильная лига, которая может стать трамплином в дальнейшей карьере, хотя сейчас я полностью сконцентрирован на «Пари НН».