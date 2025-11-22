Лесовой о возвращении в Россию из Кипра: «РПЛ может стать трамплином в дальнейшей карьере»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
13:30
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.65
П2
5.24
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.61
X
3.30
П2
2.23
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.38
П2
1.99
Футбол. Англия
15:30
Бернли
:
Челси
Все коэффициенты
П1
6.75
X
4.70
П2
1.49
Футбол. Испания
16:00
Алавес
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.12
П2
3.06
Футбол. Премьер-лига
16:45
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.65
П2
3.35
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.00
П2
2.84
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.44
X
3.34
П2
2.27
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.16
П2
4.05
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.67
П2
2.98
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.25
П2
14.00
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.20
П2
4.28
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
3.22
X
3.71
П2
2.22
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.75
П2
2.05
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.14
П2
5.10
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.80
П2
3.85
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.28
П2
3.85
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.05
П2
6.60
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.22
X
3.66
П2
1.92
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.33
П2
7.20
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.76
П2
3.40
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.37
П2
2.91
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Марсель
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
3
:
Сочи
2
П1
X
П2

Лесовой о возвращении в Россию из Кипра: «РПЛ может стать трамплином в дальнейшей карьере»

Даниил Лесовой рассказал, почему после ухода из АЕЛ перешел в «Пари НН».

Источник: Спортс"

Экс-хавбек «Динамо» выступал в кипрском клубе на правах аренды.

— В АЕЛ у тебя неплохо складывалось — почему решил вернуться в Россию? Ностальгия?

— Совокупность факторов. Кроме спортивного руководства, была заинтересованность во мне у тренерского штаба. Понимал, что для семьи вариант с Нижним Новгородом хороший. РПЛ более сильная лига, которая может стать трамплином в дальнейшей карьере, хотя сейчас я полностью сконцентрирован на «Пари НН».

Словом, все указывало на то, что нужно принимать это решение. Летом другие варианты тоже были, но везде чего-то не хватало. В случае с «Пари НН» все сложилось, — сказал Лесовой.