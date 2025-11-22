Доннарумма о Холанде: «Инопланетянин! Хорошо, что я с ним в одной команде — играть против него так сложно!»

Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Первая лига
13:30
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.65
П2
5.30
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.61
X
3.30
П2
2.23
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.30
П2
2.04
Футбол. Англия
15:30
Бернли
:
Челси
Все коэффициенты
П1
6.61
X
4.66
П2
1.51
Футбол. Испания
16:00
Алавес
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.14
П2
3.04
Футбол. Премьер-лига
16:45
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.65
П2
3.35
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
3.03
X
2.95
П2
2.77
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.51
X
3.31
П2
2.26
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.12
П2
3.85
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.60
П2
3.03
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
15.00
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.17
П2
4.31
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
3.22
X
3.71
П2
2.22
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.85
П2
1.98
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.16
П2
5.05
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.72
П2
3.85
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.29
П2
3.89
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.05
П2
6.60
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.48
X
3.72
П2
1.86
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.32
П2
7.15
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.80
П2
3.32
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.38
П2
2.73
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.50
П2
2.05
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.81
П2
2.05
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.84
П2
2.41
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.14
П2
2.83
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.72
П2
2.65
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.27
П2
3.36
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Марсель
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2

Доннарумма о Холанде: «Инопланетянин! Хорошо, что я с ним в одной команде — играть против него так сложно!»

Джанлуиджи Доннарумма рад, что выступает с Эрлингом Холандом за одну команду — «Манчестер Сити».

"Он фантастический парень, такой спокойный, любит свою семью и проводить с ней время. Мы подружились. Эта та самая синергия, где есть просто естественное чувство. Даже когда мы играли друг против друга, мы поддерживали связь, а после игр даже часто общались.

Потом у меня появилась возможность приехать сюда, он написал мне. Он сильно настаивал на том, чтобы я приехал, и я очень ему за это благодарен. Он по-настоящему отличный друг, и хорошо, что я играю с ним, ведь против него играть так сложно! Он инопланетянин! «- сказал вратарь “Манчестер Сити”.