Агент Дзюбы: «Читаю комментарии болельщиков, что уровень РПЛ сильно упал, если Артем в 37 лет такое вытворяет. Что мешает Комличенко, Соболеву или Кордобе быть не хуже?»

Дзюба забил 4 гола и сделал 4 передачи в 14 матчах сезона Мир РПЛ.
"Сейчас читаю некоторые комментарии болельщиков и экспертов, которые говорят, что уровень нашей лиги сильно упал, если Дзюба в свои 37 лет такое вытворяет.
У меня отсюда просто один вопрос: а что мешает другим нашим форвардам, например, Комличенко, Соболеву или Кордобе, быть не хуже по голевым действиям? Тем более уровень партнеров у них гораздо выше, нежели у Артема в «Акроне».
Мне кажется, все же здесь надо говорить не о низком уровне лиги, а о высоком мастерстве, легендарном, я бы сказал, мастерстве Дзюбы, который в свои 37 лет находится в блестящей форме.
Сейчас, надеюсь, после травмы эта форма будет выходить уже на более высокий уровень к матчу с «Пари НН» и далее с «Зенитом». И стоит отмечать его заслуги в том, что он продолжает улучшать и свои статистические данные, бить рекорды, помогать «Акрону».
И то, что «Акрон» сейчас находится на седьмом месте, его заслуга в этом, по моему сугубо личному субъективному мнению, очень и очень большая, даже колоссальная", — сказал Леонид Гольдман.