Агент Дзюбы: «Читаю комментарии болельщиков, что уровень РПЛ сильно упал, если Артем в 37 лет такое вытворяет. Что мешает Комличенко, Соболеву или Кордобе быть не хуже?»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Урал
0
:
Спартак Кс
0
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.27
П2
5.30
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.35
П2
2.21
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.21
П2
2.20
Футбол. Англия
15:30
Бернли
:
Челси
Все коэффициенты
П1
6.54
X
4.70
П2
1.51
Футбол. Испания
16:00
Алавес
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.12
П2
2.98
Футбол. Премьер-лига
16:45
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.55
П2
3.25
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
3.10
X
2.89
П2
2.77
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.51
X
3.31
П2
2.26
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.12
П2
3.95
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.58
П2
3.06
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
15.00
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.19
П2
4.34
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.75
П2
2.19
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.85
П2
1.95
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.15
П2
4.90
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.67
П2
3.85
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.36
П2
3.70
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.25
П2
7.23
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.55
X
3.71
П2
1.85
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.39
П2
7.18
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.79
П2
3.30
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.32
П2
2.68
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.97
X
3.51
П2
2.03
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.78
П2
2.08
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.71
П2
2.46
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.15
П2
2.80
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.80
П2
2.64
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.27
П2
3.36
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.34
П2
7.80
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
16.00

Агент Дзюбы: «Читаю комментарии болельщиков, что уровень РПЛ сильно упал, если Артем в 37 лет такое вытворяет. Что мешает Комличенко, Соболеву или Кордобе быть не хуже?»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, прокомментировал игру футболиста в этом сезоне.

Источник: Спортс"

Дзюба забил 4 гола и сделал 4 передачи в 14 матчах сезона Мир РПЛ.

"Сейчас читаю некоторые комментарии болельщиков и экспертов, которые говорят, что уровень нашей лиги сильно упал, если Дзюба в свои 37 лет такое вытворяет.

У меня отсюда просто один вопрос: а что мешает другим нашим форвардам, например, Комличенко, Соболеву или Кордобе, быть не хуже по голевым действиям? Тем более уровень партнеров у них гораздо выше, нежели у Артема в «Акроне».

Мне кажется, все же здесь надо говорить не о низком уровне лиги, а о высоком мастерстве, легендарном, я бы сказал, мастерстве Дзюбы, который в свои 37 лет находится в блестящей форме.

Сейчас, надеюсь, после травмы эта форма будет выходить уже на более высокий уровень к матчу с «Пари НН» и далее с «Зенитом». И стоит отмечать его заслуги в том, что он продолжает улучшать и свои статистические данные, бить рекорды, помогать «Акрону».

И то, что «Акрон» сейчас находится на седьмом месте, его заслуга в этом, по моему сугубо личному субъективному мнению, очень и очень большая, даже колоссальная", — сказал Леонид Гольдман.