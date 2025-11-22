ТАСС: бывшему футболисту сборной России Алдонину диагностировали рак желудка

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.53
П2
3.28
Футбол. Испания
перерыв
Алавес
0
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.30
П2
3.40
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
0
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
26.00
X
6.00
П2
1.22
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
Все коэффициенты
П1
53.00
X
11.50
П2
1.05
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
3.12
X
2.86
П2
2.78
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.14
X
3.10
П2
2.57
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.12
П2
3.95
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.58
П2
3.06
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
15.00
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.14
П2
4.33
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
3.34
X
3.74
П2
2.16
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.90
П2
1.95
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.03
П2
4.89
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.66
П2
3.82
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.38
П2
3.73
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.23
П2
7.21
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.58
X
3.72
П2
1.84
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.48
П2
7.36
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.77
П2
3.29
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.31
П2
2.63
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.93
X
3.41
П2
2.07
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.82
П2
2.06
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.71
П2
2.46
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.15
П2
2.80
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.80
П2
2.66
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.27
П2
3.36
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.41
П2
8.00
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
16.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

ТАСС: бывшему футболисту сборной России Алдонину диагностировали рак желудка

В субботу Российская премьер-лига сообщила о тяжелом заболевании Алдонина и начала сбор средств для помощи семье игрока.

Источник: Евгений Мессман/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бывшему капитану московского ЦСКА и сборной России по футболу Евгению Алдонину диагностировали рак желудка. Об этом ТАСС сообщил источник.

В субботу Российская премьер-лига сообщила о тяжелом заболевании Алдонина. Организация начала сбор средств для помощи семье игрока.

«Ему сделали операцию в Германии, у него рак желудка», — сказал собеседник агентства.

Алдонину 45 лет. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. За клуб полузащитник провел 315 матчей в различных турнирах, забив 13 мячей и отдав 17 голевых передач. Вместе со столичным клубом пять раз выиграл Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011), четыре раза — суперкубок страны (2004, 2006, 2007, 2009), дважды стал чемпионом России (2005, 2006), в 2005 году завоевал Кубок УЕФА. Эта победа стала первой для российских клубов в еврокубках.

До перехода в ЦСКА Алдонин защищал цвета волгоградского «Ротора», после ухода из армейского клуба играл за саранскую «Мордовию», нижегородскую «Волгу» и красногорский «Зоркий». За сборную России он провел 29 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей. В ее составе принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.