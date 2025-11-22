Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Вильярреал
1
:
Мальорка
0
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
1
:
Аталанта
0
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Гавр
Футбол. Первая лига
23.11
Енисей
:
Родина
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Монако
1
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Айнтрахт Ф
4
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Реал Сосьедад
3
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Ювентус
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ахмат
0
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Страсбур
0
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Атлетик
0
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Вест Хэм
2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Брентфорд
1
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Сандерленд
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Ноттингем Форест
3
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Кристал Пэлас
2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Гамбург
0
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
Фрайбург
2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Штутгарт
3
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия М
3
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Байер
3
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Дженоа
3
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Болонья
3
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Черноморец
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Сельта
1
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Челси
2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Балтика
0
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Спартак Кс
1
«Собираемся в турне по Корее. Им важно, что Азамат в России один из самых узнаваемых людей». Лактионов о планах ФК «10»

Главный тренер ФК «10» Денис Лактионов рассказал о планах команды Азамата Мусагалиева сделать турне по Южной Корее и сыграть с командами К-Лиги.

Источник: Спортс"

Большую часть игровой карьеры Лактионов провел в корейских командах, а в составе «Сувон Самсунг» он дважды выигрывал чемпионат страны и азиатскую Лигу чемпионов.

— «Десятка» собирается в Корею. Вы общались с корейской стороной. Что предлагали? Какому клубу?

— Изначально я созвонился сам. Отправил презентацию клуба на английском языке. А потом попросил поговорить от меня Сергея Ина, президента русско-корейской общины во всем мире. Я знаю его 25 лет.

Я звонил в «Сувон Самсунг», там я играл. Но у них в ноябре будет плей-офф за выход в высшую лигу. Они вылетели и два года не могут вернуться. Это нонсенс, потому что по поддержке болельщиков это как «Спартак». Они могут сыграть с нами только в январе.

Сергей предложил нас и другим клубам. Им тоже удобен январь. Будет или мини-турне, или мини-кубок.

— Чем «Десятка» заинтересовала корейцев?

— Это культурный обмен. Мы сыграем у них, потом они приедут к нам. У нас классные молодые игроки. Сыграли там — они понравились, продали, заработали. Да и мы посмотрим их игроков. Проверим силы на фоне команд К-Лиги.

Для корейцев важно, что Азамат в России один из самых узнаваемых людей. Для них и я имею какой-то вес, потому что провел там 16 лет. Для меня это родной клуб, я там — легенда. Это поджигает ажиотаж, — сказал Лактионов.

Играл в Южной Корее, ушел из претендента на ЛЧ в Медиалигу — и полюбил ее. Необычный тренер клуба Мусагалиева.