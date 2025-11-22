«Собираемся в турне по Корее. Им важно, что Азамат в России один из самых узнаваемых людей». Лактионов о планах ФК «10»

Я звонил в «Сувон Самсунг», там я играл. Но у них в ноябре будет плей-офф за выход в высшую лигу. Они вылетели и два года не могут вернуться. Это нонсенс, потому что по поддержке болельщиков это как «Спартак». Они могут сыграть с нами только в январе.