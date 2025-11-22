«Собираемся в турне по Корее. Им важно, что Азамат в России один из самых узнаваемых людей». Лактионов о планах ФК «10»

Большую часть игровой карьеры Лактионов провел в корейских командах, а в составе «Сувон Самсунг» он дважды выигрывал чемпионат страны и азиатскую Лигу чемпионов.
— «Десятка» собирается в Корею. Вы общались с корейской стороной. Что предлагали? Какому клубу?
— Изначально я созвонился сам. Отправил презентацию клуба на английском языке. А потом попросил поговорить от меня Сергея Ина, президента русско-корейской общины во всем мире. Я знаю его 25 лет.
Я звонил в «Сувон Самсунг», там я играл. Но у них в ноябре будет плей-офф за выход в высшую лигу. Они вылетели и два года не могут вернуться. Это нонсенс, потому что по поддержке болельщиков это как «Спартак». Они могут сыграть с нами только в январе.
Сергей предложил нас и другим клубам. Им тоже удобен январь. Будет или мини-турне, или мини-кубок.
— Чем «Десятка» заинтересовала корейцев?
— Это культурный обмен. Мы сыграем у них, потом они приедут к нам. У нас классные молодые игроки. Сыграли там — они понравились, продали, заработали. Да и мы посмотрим их игроков. Проверим силы на фоне команд К-Лиги.
Для корейцев важно, что Азамат в России один из самых узнаваемых людей. Для них и я имею какой-то вес, потому что провел там 16 лет. Для меня это родной клуб, я там — легенда. Это поджигает ажиотаж, — сказал Лактионов.
Играл в Южной Корее, ушел из претендента на ЛЧ в Медиалигу — и полюбил ее. Необычный тренер клуба Мусагалиева.