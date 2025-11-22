Ричмонд
Гвардиола про 1:2 с «Ньюкаслом»: «У “Сити” были явные моменты, надо забивать — мастерство позволяет»

Пеп Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Ньюкасла» (1:2) в АПЛ.

Источник: Спортс"

"Равная и увлекательная игра. У соперника были шансы, у нас были шансы. В итоге соперник забил на один гол больше нас.

Да, у нас были явные моменты, надо забивать больше голов. У наших футболистов есть необходимое для этого мастерство. У Холанда всегда есть два или три момента, потому что он лучший.

Мы очень хорошо начали второй тайм, владели инициативой, доводили мяч до игроков в нужных зонах. Но мы забили гол и сразу пропустили [второй], после чего стало сложнее, потому что на поле был Свен Ботман, и соперник глубоко оборонялся.

Уверен, все команды предпочитают играть дома, и мы не исключение. В гостях у «Ньюкасла» всегда тяжело, даже если он находится в таблице низко и выходит на поле после двух поражений подряд. Мы бились, игроки не выключались из игры, но добиться нужного результата не удалось«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити”.