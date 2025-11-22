Мостовой о дерби «Спартака» и ЦСКА: «Вопросов к судейству нет, Карасев справился. Было два спорных момента, но там непросто было разобраться»

Главным судьей встречи был Сергей Карасев.
"Игра получилась равной. Даже было территориальное преимущество у ЦСКА, в первом тайме были лучше. Но ошибка со стандарта. Непонятно, как умудрились пропустить этот мяч с углового. Во втором тайме была равная игра. ЦСКА в конце не повезло, когда у Дивеева был момент.
Вопросов к судейству нет. Было два спорных момента, но там непросто было разобраться. Не понимали, что смотрел судья. Перед игрой говорили, что будет судить Карасев, который получал не очень хорошие оценки. Но я считаю, что справился", — сказал бывший полузащитник сборной России.