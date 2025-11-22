Лапорта намекнул на продление контракта с Фликом: «Ханси сказал, что хотел бы увидеть 105 000 фанатов на “Камп Ноу” после завершения работ. Я сказал, что увидит»

Сегодня «блауграна» провела первый матч на «Камп Ноу» после длительной паузы, связанной с ремонтными работами. Команда разгромила «Атлетик» со счетом 4:0.
Ожидается, что окончательно реконструкция будет завершена только в 2027-м. В том же году истекает контракт главного тренера.
«Мы провели хороший матч и теперь думаем о том, что на этом стадионе будет дальше. Я ожидаю многочисленных успехов, голов, отличных игр и трофеев. Я хочу, чтобы “Камп Ноу” стал священным храмом, где мы переживем множество незабываемых моментов при 105 000 болельщиков, когда стадион будет готов.
Флик сказал, что хотел бы это увидеть, и я ответил ему, что обязательно увидит, потому что здесь у него все хорошо. Мы очень довольны Фликом, у него отличные отношения с футболистами, он настоящий профессионал, у него очень хороший штаб. Он вселяет в нас уверенность в том, что все делается как надо«, — заявил президент “Барселоны” в эфире DAZN.