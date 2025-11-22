Лапорта намекнул на продление контракта с Фликом: «Ханси сказал, что хотел бы увидеть 105 000 фанатов на “Камп Ноу” после завершения работ. Я сказал, что увидит»

Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
2
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
1
:
Мальорка
1
Все коэффициенты
П1
3.00
X
1.70
П2
12.00
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.23
П2
2.27
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Айнтрахт Ф
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия М
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Дженоа
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

Лапорта намекнул на продление контракта с Фликом: «Ханси сказал, что хотел бы увидеть 105 000 фанатов на “Камп Ноу” после завершения работ. Я сказал, что увидит»

Жоан Лапорта намекнул на возможное продление контракта с Ханси Фликом.

Источник: Спортс"

Сегодня «блауграна» провела первый матч на «Камп Ноу» после длительной паузы, связанной с ремонтными работами. Команда разгромила «Атлетик» со счетом 4:0.

Ожидается, что окончательно реконструкция будет завершена только в 2027-м. В том же году истекает контракт главного тренера.

«Мы провели хороший матч и теперь думаем о том, что на этом стадионе будет дальше. Я ожидаю многочисленных успехов, голов, отличных игр и трофеев. Я хочу, чтобы “Камп Ноу” стал священным храмом, где мы переживем множество незабываемых моментов при 105 000 болельщиков, когда стадион будет готов.

Флик сказал, что хотел бы это увидеть, и я ответил ему, что обязательно увидит, потому что здесь у него все хорошо. Мы очень довольны Фликом, у него отличные отношения с футболистами, он настоящий профессионал, у него очень хороший штаб. Он вселяет в нас уверенность в том, что все делается как надо«, — заявил президент “Барселоны” в эфире DAZN.