Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
4
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Парма
2
П1
X
П2

«Отбросило в детство, когда мы в любую погоду играли в футбол и получали удовольствие». Лактионов о Суперкубке Медиалиги под снегом

Главный тренер «Десятки» Денис Лактионов прокомментировал матч WINLINE Суперкубка Медиалиги. Его команда обыграла «Амкал» (2:1) и завоевала трофей.

— «Десятка» за год проиграла только один раз. Как вам это удалось?

— Это совместная работа всего коллектива. Прежде всего это работа ребят на футбольном поле и вне его. Они стали относиться к работе более профессионально. Бог вознаградил их за это.

— Как вам выезд в Минск? Пришлось играть в снегопад.

— Класс! Я сразу поддержал эту идею. Жалко, Азамат Тахирович [Мусагалиев] не смог поехать и поддержать вас. Для нас очень важно, когда он с нами. Минск — очень красивый город. Тут красивый стадион.

Еще тут замечательные люди, они приятны в общении и старались сделать наше нахождение в Минске наиболее комфортным. Мы ощутили это, когда жили в гостинице и приехали на стадион.

— Гудай сказал, что ему матч в снегу напомнил детские турниры.

— Мы выходим на футбольное, а оно все в снегу. Это отбросило в детство, когда мы в любую погоду выходили, все равно играли в футбол и получали удовольствие, — рассказал Лактионов коррспонденту Спортса«» Никите Касымову.

Играл в Южной Корее, ушел из претендента на ЛЧ в Медиалигу — и полюбил ее. Необычный тренер клуба Мусагалиева.