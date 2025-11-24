Легендарный футболист «Спартака» и чемпион Игр: умер Никита Симонян

Но однажды, как признавался Симонян, переход все-таки мог произойти. «В общем, напоили они меня, — вспоминал он. — По пьяному делу я согласился поехать в Москву к Сталину. “Я поклялся прахом своей матери, что ты будешь играть в моей команде”, — начал он разговор со мной. Я не понимал до конца, что может последовать за моим отказом, насколько он могущественный человек и как он мог со мной расправиться, но знал четко другое: я не уйду из “Спартака”. Поэтому я ответил ему, что хочу остаться в команде, аргументировав это тем, что я состоялся в этом клубе как игрок и что меня все устраивает в команде».