Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
6.43
X
4.04
П2
1.59
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Комо
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Челябинск
2
П1
X
П2

Мостовой о «Динамо»: «Гусев — футбольный человек. На поле играют футболисты, а не тренер. Во трансляции начали говорить, что изменился стиль. Чего? Иногда такие глупости говорят…»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе «Динамо» над «Динамо» Махачкала (3:0) в матче Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

Это была первая игра бело-голубых при Ролане Гусеве после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера.

«Сейчас точно такая же ситуация с Роланом Гусевым. “Динамо” удалось одержать победу над Махачкалой. Но почему-то все уже забыли, что неделю назад командой руководил Карпин.

Мы Гусева, что ли, не знаем? Он мой хороший друг. Я прекрасно его знаю. Уже даже смешно становится, что мы на эти моменты обращаем внимание.

Повторюсь, что на на поле играют футболисты, а не тренер. Гусев воспользовался шансом, его и назначали.

Он сам неоднократно говорил футболистам: «Ребята, на поле играете вы, а не я». Ролан — футбольный человек. Он понимает игру — это главное!

Во время телевизионной трансляции начали говорить, что у «Динамо» изменился стиль игры. Чего? Какой стиль? Иногда такие глупости говорят… Ну, поменяли они пару игроков… Если бы на поле вышли восемь новых футболистов, то можно говорить о новом стиле. А так…

«Динамо» сыграло против Махачкалы в два нападающих, потому что команде уже некуда отступать. Если бы и в этом матче они не смогли победить, то такое бы началось… Тем более в составе «Динамо» много атакующих футболистов.

Плюс они играли против Махачкалы, а не против «Локомотива» или ЦСКА. Не стоит об этом забывать. Такую команду можно и нужно обыгрывать дома", — сказал Александр Мостовой.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше