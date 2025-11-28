Мостовой об 1:0 с «Динамо» в Кубке: «Чувства победы нет, “Зенит” не прошел дальше. Атмосфера кайф, с болельщиками другие ощущения. Лунев говорил, что пенальти липовый»

— С одной стороны, победили, с другой стороны, перемещаетесь в нижнюю сетку. Что на душе сейчас? — Чувство победы совсем отсутствует. Всю игру доминировали, но концовку неправильно провели, было какое‑то катание мяча направо, налево, когда у нас вышли высокие нападающие, неправильно распоряжались мячом, а в целом хорошая игра была, очень много моментов создали, должны были много забивать, но как сложилось, так сложилось. Переходим в нижнюю сетку и будем там бороться.