Гусев о «Динамо»: «Клуб с такой историей должен бороться за первые места. В данной ситуации добиться этого будет тяжело»

«Динамо» уступило «Зениту» в ответном матче ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:1, первая игра — 3:1) и вышли в полуфинал по сумме двух матчей.
— Степашин давал слово, что в случае четырех побед вы остаетесь главным. Правильно понимаю, что проход дальше в Кубке считается за победу и вам осталось две победы, чтобы остаться главным?
— Не знаю, идет ли в зачет проход дальше. Главное — прошли дальше, надо двигаться от игры к игре. Я уже говорил, что для «Динамо» эти четыре победы просто немного исправят ситуацию, не глобально. «Динамо» должно быть выше. Клуб с такой историей и такой бренд нашего футбола должен бороться за первые места, в данной ситуации этого будет тяжело добиться.
— Почему Лунев сегодня был в воротах?
— Верю в синдром бывших команд и подобные штучки. Решили так я и тренер вратарей. У нас все вратари вносят уверенность, хорошая линия, — сказал Гусев.