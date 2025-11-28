Гусев о «Динамо»: «Клуб с такой историей должен бороться за первые места. В данной ситуации добиться этого будет тяжело»

— Не знаю, идет ли в зачет проход дальше. Главное — прошли дальше, надо двигаться от игры к игре. Я уже говорил, что для «Динамо» эти четыре победы просто немного исправят ситуацию, не глобально. «Динамо» должно быть выше. Клуб с такой историей и такой бренд нашего футбола должен бороться за первые места, в данной ситуации этого будет тяжело добиться.