Сергеев о 0:1 с «Зенитом»: «Решил единственный пенальти, и то после трехминутной паузы опять смотрели. Не знаю, как у нас трактуют»

Бело-голубые уступили со счетом 0:1 (3:1 — первый матч). В середине первого тайма «Зенит» заработал пенальти — Хуан Касерес попал по ноге Андрею Мостовому у линии штрафной площади «Динамо». Арбитр Антон Фролов не зафиксировал фол, но после просмотра повтора указал на одиннадцатиметровую отметку. Мостовой сам реализовал забил с точки на 29-й минуте.