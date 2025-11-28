Игроки «Зенита» вышли с траурными повязками в память о Симоняне на матч с «Динамо», но сняли их перед стартом игры — они плохо держались на руке. Карпов написал, что игро

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Утрехт
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
4
:
Зальцбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
ФКСБ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
2
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Лион
6
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
2
:
Штурм
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
1
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Абердин
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
2
:
Самсунспор
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
1
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
0
:
АЕК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
0
:
Спарта П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
0
:
АЕК Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
1
:
Шахтер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
2
:
Мидтьюлланн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Янг Бойз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
3
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
1
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
1
:
Селтик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
4
:
Динамо З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
3
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
1
:
Бранн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
3
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
2
:
Лозанна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
4
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
2
:
Целе
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
2
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
2
:
Хеккен
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
КАМАЗ
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2

Игроки «Зенита» вышли с траурными повязками в память о Симоняне на матч с «Динамо», но сняли их перед стартом игры — они плохо держались на руке. Карпов написал, что игро

В четверг «Зенит» обыграл «Динамо» в ответном матче ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 1:0 (2:3 по сумме двух встреч).

Источник: Спортс"

Перед игрой прошла минута молчания в память о Никите Симоняне, а футболисты обеих команды вышли на поле в черных траурных повязках.

Журналист Иван Карпов после игры написал, что «Зенит» проигнорировал акцию с повязками.

«Алип — единственный футболист “Зенита”, вышедший в траурной повязке в память о Симоняне: остальные газовые проигнорировали акцию скорби в ответном матче ¼ финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России с Динамо. Только защитник сборной Казахстана почтил память легенды “Спартака” и российского футбола таким образом. Грустно, что футболисты “Зенита” так халатно отнеслись к акции с траурными повязками…» — заявил в своем посте инсайдер.

Телеграм-канал #вЗените опроверг слова Карпова.

"На кадрах трансляции видно, что перед стартовым свистком повязки были у футболистов, однако, в какой-то момент оказалось, что повязки плохо держатся — игроки начали их поправлять, и в итоге судя по кадрам было принято решение на саму игру выйти без них.

Ряд футболистов «Динамо» тоже снял повязки по ходу матча. Накануне большинство игроков «Краснодара» играло без повязок, но на это никто не обратил внимание," — говорится в тексте.

Изображение: t.me/vzenite12.