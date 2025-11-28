«Лион», «Мидтьюлланд» и «Астон Вилла» лидируют в ЛЕ после 5 туров. «Бетис» — 5-й, ПАОК — 17-й, «Фенербахче» — 20-й, «Ницца» — пос

Французская команда набрала 12 очков, столько же у «Мидтьюлланда» и «Астон Виллы», занимающих, соответственно, 2-е и 3-е места.
Места с 4-го по 6-е занимают «Фрайбург», «Бетис» и «Ференцварош», набравшие по 11 очков. Следом идут «Брага», «Порту» и «Генк», у которых по 9 баллов.
«Рома» набрала 9 очков и идет на 16-м месте. «Ноттингем Форест» — 16-й, ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева, — 17-й, «Фенербахче» — 20-й, у всех команд по 8 баллов.
Единственной командой, не набравшей ни одного очка в текущем розыгрыше, остается «Ницца», занимающая последнее, 36-е место в таблице.
Полная таблица общего этапа Лиги Европы доступна по ссылке.