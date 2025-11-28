«Лион», «Мидтьюлланд» и «Астон Вилла» лидируют в ЛЕ после 5 туров. «Бетис» — 5-й, ПАОК — 17-й, «Фенербахче» — 20-й, «Ницца» — пос

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Утрехт
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
4
:
Зальцбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
ФКСБ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
2
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Лион
6
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
2
:
Штурм
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
1
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Абердин
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
2
:
Самсунспор
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
1
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
0
:
АЕК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
0
:
Спарта П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
0
:
АЕК Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
1
:
Шахтер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
2
:
Мидтьюлланн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Янг Бойз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
3
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
1
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
1
:
Селтик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
4
:
Динамо З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
3
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
1
:
Бранн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
3
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
2
:
Лозанна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
4
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
2
:
Целе
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
2
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
2
:
Хеккен
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
КАМАЗ
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2

«Лион», «Мидтьюлланд» и «Астон Вилла» лидируют в ЛЕ после 5 туров. «Бетис» — 5-й, ПАОК — 17-й, «Фенербахче» — 20-й, «Ницца» — пос

«Лион» вышел на первое место в таблице Лиги Европы после 5-го тура.

Источник: Спортс"

Французская команда набрала 12 очков, столько же у «Мидтьюлланда» и «Астон Виллы», занимающих, соответственно, 2-е и 3-е места.

Места с 4-го по 6-е занимают «Фрайбург», «Бетис» и «Ференцварош», набравшие по 11 очков. Следом идут «Брага», «Порту» и «Генк», у которых по 9 баллов.

«Рома» набрала 9 очков и идет на 16-м месте. «Ноттингем Форест» — 16-й, ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева, — 17-й, «Фенербахче» — 20-й, у всех команд по 8 баллов.

Единственной командой, не набравшей ни одного очка в текущем розыгрыше, остается «Ницца», занимающая последнее, 36-е место в таблице.

Полная таблица общего этапа Лиги Европы доступна по ссылке.