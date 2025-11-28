Адиев о «Крыльях» и Кубке: «Хотим пройти как можно дальше. Весной постараемся одолеть “Оренбург”

В четверг самарцы обыграли «КАМАЗ» (1:1, 4:2 по пен.) в матче первого этапа четвертьфинала Пути регионов. Во втором этапе «Крылья» встретятся с «Оренбургом».
— Тяжелый матч. Были отрезки, когда мы неплохо мячом владели, были определенные подходы. Были отрезки, когда «КАМАЗ» лучше был. Ожидали сложную игры, что никто ничего не подарит, что будет много единоборств.
Рады что прошли дальше. С первого дня в Кубке говорим, что должны отнестись к турниру ответственно, — сказал тренер «Крыльев Советов».
— Рассказов допустил голевую ошибку. Говорили с ним, что там произошло?
— До игры его состояние было неважное, он не должен был выходить. Но из‑за форс‑мажора пришлось поставить. Когда такое состояние — такие ошибки будут. Нормально, мы все вместе ошибаемся. Надеемся, что Колю подправим и он будет готов к «Краснодару».
— Какая цель в Кубке?
— На первом собрании заявил команде, что не будем относиться к турниру спустя рукава, не буду выставлять вторые составы. Мы хотим пройти как можно дальше. Весной будем стараться одолеть «Оренбург», — добавил Адиев.