Адиев о «Крыльях» и Кубке: «Хотим пройти как можно дальше. Весной постараемся одолеть “Оренбург”

Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Утрехт
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
4
:
Зальцбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
ФКСБ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
2
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Лион
6
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
2
:
Штурм
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
1
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Абердин
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
2
:
Самсунспор
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
1
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
0
:
АЕК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
0
:
Спарта П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
0
:
АЕК Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
1
:
Шахтер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
2
:
Мидтьюлланн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Янг Бойз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
3
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
1
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
1
:
Селтик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
4
:
Динамо З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
3
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
1
:
Бранн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
3
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
2
:
Лозанна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
4
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
2
:
Целе
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
2
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
2
:
Хеккен
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
КАМАЗ
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2

Адиев о «Крыльях» и Кубке: «Хотим пройти как можно дальше. Весной постараемся одолеть “Оренбург”

Магомед Адиев рассказал о задаче «Крылье Советов» в Фонбет Кубке России.

Источник: Спортс"

В четверг самарцы обыграли «КАМАЗ» (1:1, 4:2 по пен.) в матче первого этапа четвертьфинала Пути регионов. Во втором этапе «Крылья» встретятся с «Оренбургом».

— Тяжелый матч. Были отрезки, когда мы неплохо мячом владели, были определенные подходы. Были отрезки, когда «КАМАЗ» лучше был. Ожидали сложную игры, что никто ничего не подарит, что будет много единоборств.

Рады что прошли дальше. С первого дня в Кубке говорим, что должны отнестись к турниру ответственно, — сказал тренер «Крыльев Советов».

— Рассказов допустил голевую ошибку. Говорили с ним, что там произошло?

— До игры его состояние было неважное, он не должен был выходить. Но из‑за форс‑мажора пришлось поставить. Когда такое состояние — такие ошибки будут. Нормально, мы все вместе ошибаемся. Надеемся, что Колю подправим и он будет готов к «Краснодару».

— Какая цель в Кубке?

— На первом собрании заявил команде, что не будем относиться к турниру спустя рукава, не буду выставлять вторые составы. Мы хотим пройти как можно дальше. Весной будем стараться одолеть «Оренбург», — добавил Адиев.