Гендиректор «Динамо» о выходе в ½ финала: «Будем дальше биться за Кубок России, такая задача есть»

В четверг бело-голубые проиграли «Зениту» (0:1) в ответном четвертьфинальном матче Пути РПЛ, но за счет победы в первой игре (3:1) вышли в полуфинал, где встретятся со «Спартаком».
«Будем дальше биться за Кубок России, такая задача есть. Сегодняшний матч — один из двух в стадии, общий результат положительный. “Динамо” приходилось непросто, потому что между матчами сменился тренерский штаб, но задача выполнена. Не дали сопернику забить с игры, были моменты у “Динамо”, хорошо проявили себя молодые игроки, можем занести в актив.
Дальше у нас матчи со «Спартаком», статусная афиша на Москву. Ожидаем увеличение посещаемости", — сказал Павел Пивоваров.