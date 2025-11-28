Наумов о «Локо»: «Если бы не терял очки с соперниками из второй половины таблицы, лидировал бы с солидным отрывом»

А «Локомотив» хорош в играх с топ-клубами, но против соперников из второй половины таблицы, где надо вскрывать массированную оборону, пока часто пасует, теряя очки. Если бы не это, то команда уже лидировала бы в чемпионате с очень солидным отрывом. Матч с «Ростовом» во многом покажет, удается ли Галактионову изжить эту проблему«, — сказал бывший президент “Локомотива”.