Альварес — третий после Гризманна и Сауля игрок «Атлетико» с 10+ голами в ЛЧ

В среду форвард открыл счет в игре с «Интером» (2:1), теперь на его счету 10 мячей за мадридский клуб в 14 матчах в главном еврокубковом турнире.
Рекордсмен «Атлетико» по голам в ЛЧ — Антуан Гризманн (39), вторым идет Сауль — 11.
Хулиан Альварес стал третьим в истории «Атлетико» игроком, забившим не менее 10 голов в Лиге чемпионов.
В среду форвард открыл счет в игре с «Интером» (2:1), теперь на его счету 10 мячей за мадридский клуб в 14 матчах в главном еврокубковом турнире.
Рекордсмен «Атлетико» по голам в ЛЧ — Антуан Гризманн (39), вторым идет Сауль — 11.