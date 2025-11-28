Ричмонд
Мостовой о контракте Галактионова: «Нефутбольные люди устраивают себе карьеры. Провалился с юношеской сборной, провалился в “Пари НН”. Видимо, кто-то за спиной стоит»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о новом контракте «Локомотива» и главного тренера Михаила Галактионова.

Источник: Спортс"

Стороны ранее продлили договор до 2028 года.

— «Локомотив» продлил контракт на три года с Галактионовым, который пока еще ничего не выиграл. Как относитесь к этому решению?

— Редко слышу от журналистов слова правдивые.

Действительно, на три года дали контракт человеку, который ничего не выигрывал. Наш футбол этим и отличается.

У нас нефутбольные люди за счет футбола, которому мы отдали жизнь, устраивают себе карьеры. Причем это не только про Галактионова. Это про многих. Конечно, многим не нравится, когда я говорю правду, но что сделаешь, если так и есть?

Лично я Галактионова не знаю, но знаю, что он провалился в юношеской сборной, потом его взяли в Нижний Новгород, но он и там провалился. Видимо, кто-то за спиной стоит.

Ну, продлили и продлили. Мне, честно говоря, все равно. Это дела «Локомотива».

У нас часто бывает, что продлевают людей, которые ничего не выигрывают. Конечно, я ничего от него не жду со спортивной точки зрения. А что с него ждать-то можно? — сказал Александр Мостовой.