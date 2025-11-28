Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Хетафе
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
2.38
X
2.92
П2
3.70
Футбол. Италия
1-й тайм
Комо
1
:
Сассуоло
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.10
П2
10.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
0
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия М
0
:
РБ Лейпциг
0
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.15
П2
2.46
Футбол. Первая лига
29.11
Сокол
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.04
П2
2.80
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Шинник
1
П1
X
П2

Роберто Карлос: «Все бывшие игроки говорят, что Роналдо — номер один. Он лучший игрок эпохи — даже толстый и травмированный. Перед ЧМ-1998 отравления не было — ему было плохо из-за эмоци

Роберто Карлос рассказал, что проблемы Роналдо перед финалом ЧМ-1998 не были связаны с отравлением.

Источник: Спортс"

— Все бывшие футболисты говорят, что он номер один. Лучший футболист эпохи — это Роналдо, так считают все.

— То есть без травм, по твоему мнению, он был бы лучшим игроком всех времен?

— Даже толстый Роналдо и травмированный — номер один.

— Что на самом деле произошло перед финалом ЧМ-1998?

— Ронни был в порядке. Он был совершенно спокоен. В отеле мы включили телевизор в десять утра, посмотрели все новости про ЧМ. Сходили на обед, поели, обсудили матч Бразилии с Францией. А когда мы вернулись в номер, я ощутил, что он чувствует слабость и усталость, но не понял причин.

Он снова включил телевизор, мы улеглись, и из-за физической усталости Ронни полностью отрубился. Я правда не знаю, что это было, эпилептический припадок, конвульсии, я просто увидел, что ему плохо.

Я много раз разговаривал с ним по телефону и спрашивал, есть ли у него какие-то проблемы. Он отвечал, что все в порядке, а такое случается.

Давление было очень большим, Роналдо тогда был номером один в мире, и нам нужно было о нем позаботиться, воодушевить его. Мы нуждались в нем в финале.

Мы проиграли потому, что Франция была сильнее, но Ронни сложно справляться с таким давлением. Когда дело касается таких эмоций, ты отключаешься. Я считаю, что это было нечто естественное.

Многие говорили про отравление, но ничего подобного. Дело было в эмоциях, давлении. С нами ничего не делали. Во Франции к нам отлично относились. Проблема была только в давлении, — сказал экс-защитник сборной Бразилии.