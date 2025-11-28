Роберто Карлос: «Все бывшие игроки говорят, что Роналдо — номер один. Он лучший игрок эпохи — даже толстый и травмированный. Перед ЧМ-1998 отравления не было — ему было плохо из-за эмоци

— Ронни был в порядке. Он был совершенно спокоен. В отеле мы включили телевизор в десять утра, посмотрели все новости про ЧМ. Сходили на обед, поели, обсудили матч Бразилии с Францией. А когда мы вернулись в номер, я ощутил, что он чувствует слабость и усталость, но не понял причин.