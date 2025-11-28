Роберто Карлос: «Все бывшие игроки говорят, что Роналдо — номер один. Он лучший игрок эпохи — даже толстый и травмированный. Перед ЧМ-1998 отравления не было — ему было плохо из-за эмоци

— Все бывшие футболисты говорят, что он номер один. Лучший футболист эпохи — это Роналдо, так считают все.
— То есть без травм, по твоему мнению, он был бы лучшим игроком всех времен?
— Даже толстый Роналдо и травмированный — номер один.
— Что на самом деле произошло перед финалом ЧМ-1998?
— Ронни был в порядке. Он был совершенно спокоен. В отеле мы включили телевизор в десять утра, посмотрели все новости про ЧМ. Сходили на обед, поели, обсудили матч Бразилии с Францией. А когда мы вернулись в номер, я ощутил, что он чувствует слабость и усталость, но не понял причин.
Он снова включил телевизор, мы улеглись, и из-за физической усталости Ронни полностью отрубился. Я правда не знаю, что это было, эпилептический припадок, конвульсии, я просто увидел, что ему плохо.
Я много раз разговаривал с ним по телефону и спрашивал, есть ли у него какие-то проблемы. Он отвечал, что все в порядке, а такое случается.
Давление было очень большим, Роналдо тогда был номером один в мире, и нам нужно было о нем позаботиться, воодушевить его. Мы нуждались в нем в финале.
Мы проиграли потому, что Франция была сильнее, но Ронни сложно справляться с таким давлением. Когда дело касается таких эмоций, ты отключаешься. Я считаю, что это было нечто естественное.
Многие говорили про отравление, но ничего подобного. Дело было в эмоциях, давлении. С нами ничего не делали. Во Франции к нам отлично относились. Проблема была только в давлении, — сказал экс-защитник сборной Бразилии.