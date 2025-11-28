Ричмонд
Микель Артета: «Челси» заслуживает находиться в гонке за титул АПЛ. Это одна из команд, за игрой которой мне больше всего нравится наблюдать"

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о «Челси» перед очным матчем в рамках АПЛ, который пройдет 29 ноября.

Источник: Спортс"

«Челси» полностью заслуживает находиться в гонке за титул АПЛ. Посмотрите, что они сделали за несколько лет — собранный состав, его численность и качество, тренеры — все это выглядит очень позитивно, и они заслуживают быть в чемпионской гонке.

Это одна из команд, за игрой которой мне больше всего нравится наблюдать. У них много гибкости, они представляют большую угрозу, у них много индивидуального таланта.

Они очень четко понимают, чего хотят, и потому против них сложно играть", — сказал Микель Артета.

«Челси» идет вторым в таблице АПЛ на данный момент и отстает от «Арсенала» на шесть баллов.