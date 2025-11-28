Микель Артета: «Челси» заслуживает находиться в гонке за титул АПЛ. Это одна из команд, за игрой которой мне больше всего нравится наблюдать"

«Челси» полностью заслуживает находиться в гонке за титул АПЛ. Посмотрите, что они сделали за несколько лет — собранный состав, его численность и качество, тренеры — все это выглядит очень позитивно, и они заслуживают быть в чемпионской гонке.
Это одна из команд, за игрой которой мне больше всего нравится наблюдать. У них много гибкости, они представляют большую угрозу, у них много индивидуального таланта.
Они очень четко понимают, чего хотят, и потому против них сложно играть", — сказал Микель Артета.
«Челси» идет вторым в таблице АПЛ на данный момент и отстает от «Арсенала» на шесть баллов.