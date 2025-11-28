Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Хетафе
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.92
П2
3.84
Футбол. Италия
1-й тайм
Комо
1
:
Сассуоло
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.90
П2
9.25
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
0
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия М
0
:
РБ Лейпциг
0
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.05
П2
2.46
Футбол. Первая лига
29.11
Сокол
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.04
П2
2.80
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Шинник
1
П1
X
П2

Пол Мерсон: «Если “Арсенал” победит “Челси”, борьба за чемпионство закончена! “Синие” вынесли “Барселону”, но “канониров” им не обыграть»

Пол Мерсон считает, что «Арсенал» может гарантировать себе чемпионство на этой неделе.

Источник: Спортс"

«Если “Арсенал” обыграет “Челси”, борьба за чемпионство закончена!

Я жду, что «Манчестер Сити» выиграет на этих выходных, но даже в этом случае победа «Арсенала» закрывает вопрос.

Я видел, как «Челси» вынес «Барселону», причем даже до удаления Араухо. «Арсенал» тоже достаточно спокойно победил «Баварию» и во втором тайме сыграл умопомрачительно.

Я не думаю, что Энцо Мареска нуждается в победе. Его цель — попасть в топ-4 и далеко пройти в кубках. Если «Челси» победит, то автоматически станет претендентом на титул. Но способен ли он это сделать? Я так не думаю.

Мне очень нравится «Челси», смотрю его матчи постоянно, но я просто не думаю, что «Арсенал» может проиграть этот матч. И не верю, что у «Челси» достаточно опыта для победы в АПЛ, там молодой состав, результаты будут нестабильными.

Но я думаю, что «Челси» может зацепить очко«, — отметил экс-форвард “Арсенала”, спрогнозировав ничью со счетом 1:1.