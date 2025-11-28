Пол Мерсон: «Если “Арсенал” победит “Челси”, борьба за чемпионство закончена! “Синие” вынесли “Барселону”, но “канониров” им не обыграть»

«Если “Арсенал” обыграет “Челси”, борьба за чемпионство закончена!
Я жду, что «Манчестер Сити» выиграет на этих выходных, но даже в этом случае победа «Арсенала» закрывает вопрос.
Я видел, как «Челси» вынес «Барселону», причем даже до удаления Араухо. «Арсенал» тоже достаточно спокойно победил «Баварию» и во втором тайме сыграл умопомрачительно.
Я не думаю, что Энцо Мареска нуждается в победе. Его цель — попасть в топ-4 и далеко пройти в кубках. Если «Челси» победит, то автоматически станет претендентом на титул. Но способен ли он это сделать? Я так не думаю.
Мне очень нравится «Челси», смотрю его матчи постоянно, но я просто не думаю, что «Арсенал» может проиграть этот матч. И не верю, что у «Челси» достаточно опыта для победы в АПЛ, там молодой состав, результаты будут нестабильными.
Но я думаю, что «Челси» может зацепить очко«, — отметил экс-форвард “Арсенала”, спрогнозировав ничью со счетом 1:1.