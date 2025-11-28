Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Хетафе
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.92
П2
3.84
Футбол. Италия
1-й тайм
Комо
1
:
Сассуоло
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.90
П2
9.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
0
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия М
0
:
РБ Лейпциг
0
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.05
П2
2.46
Футбол. Первая лига
29.11
Сокол
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.04
П2
2.80
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Шинник
1
П1
X
П2

«Дортмунд» при Коваче проиграл лишь 2 матча в сезоне, но все равно разгорелись споры об их стиле игры! Что нужно людям? Они проводят невероятный сезон«. Хаманн о “Боруссии”

Бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн оценил выступление дортмундской «Боруссии» в этом сезоне.

Источник: Спортс"

Команда тренера Нико Ковача ранее обыграла «Вильярреал» (4:0) в Лиге чемпионов.

«Дортмунд» выиграл со счетом 4:0. «Вильярреал» был хорош в первом тайме, но после счета 2:0 и удаления игра была завершена, и «Дортмунд» уверенно довел ее до конца. Такие матчи тоже нужно выигрывать.

«Боруссия» под руководством тренера Нико Ковача проиграла всего два матча во всех турнирах в этом сезоне, и все равно разгорелись споры об их стиле игры! Что нужно людям?

Впервые за много лет у меня возникло ощущение, что у «Дортмунда» и Ковача есть команда, на которую можно положиться. «Боруссия» проводит невероятный сезон, причем состав почти тот же, что и в прошлом сезоне.

То, чего люди ожидают от Ковача, не соответствует действительности. Он выжимает максимум из команды", — сказал Дитмар Хаманн.