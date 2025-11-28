Команда тренера Нико Ковача ранее обыграла «Вильярреал» (4:0) в Лиге чемпионов.
«Дортмунд» выиграл со счетом 4:0. «Вильярреал» был хорош в первом тайме, но после счета 2:0 и удаления игра была завершена, и «Дортмунд» уверенно довел ее до конца. Такие матчи тоже нужно выигрывать.
«Боруссия» под руководством тренера Нико Ковача проиграла всего два матча во всех турнирах в этом сезоне, и все равно разгорелись споры об их стиле игры! Что нужно людям?
Впервые за много лет у меня возникло ощущение, что у «Дортмунда» и Ковача есть команда, на которую можно положиться. «Боруссия» проводит невероятный сезон, причем состав почти тот же, что и в прошлом сезоне.
То, чего люди ожидают от Ковача, не соответствует действительности. Он выжимает максимум из команды", — сказал Дитмар Хаманн.