Гендиректор Суперлиги: «Развитие европейского футбола не может быть заблокировано монополистом. УЕФА применяет правила, которые противоречат судебным решениям»

Ранее сообщалось, что «Реал» и Суперлига хотят получить 4,5 миллиарда евро от УЕФА в качестве «возмещения ущерба».
"Развитие европейского футбола не может быть заблокировано монополистом.
A22 Sports Management (A22 — это компания по созданию Суперлиги — Спортс«“) после семи месяцев добросовестных переговоров инициировала официальное разбирательство с требованием возмещения ущерба от УЕФА.
УЕФА продолжает применять правила, которые противоречат судебным решениям и ограничивают конкуренцию.
Предложение о создании Объединенной лиги предлагает более захватывающие соревнования, модернизированное управление и повышение вовлеченности болельщиков.
Мы считаем, что будущее футбола должно формироваться на основе сотрудничества, инноваций и уважения к верховенству закона. Сейчас настало время для существенных перемен", — сказал Бернд Райхарт.