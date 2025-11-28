Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Хетафе
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
3.07
X
2.20
П2
4.10
Футбол. Италия
2-й тайм
Комо
2
:
Сассуоло
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
12.70
П2
64.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Метц
0
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
0
:
РБ Лейпциг
0
Все коэффициенты
П1
4.90
X
2.10
П2
3.48
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.04
П2
2.80
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Шинник
1
П1
X
П2

Гендиректор Суперлиги: «Развитие европейского футбола не может быть заблокировано монополистом. УЕФА применяет правила, которые противоречат судебным решениям»

Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт высказался о монополии УЕФА.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что «Реал» и Суперлига хотят получить 4,5 миллиарда евро от УЕФА в качестве «возмещения ущерба».

"Развитие европейского футбола не может быть заблокировано монополистом.

A22 Sports Management (A22 — это компания по созданию Суперлиги — Спортс«“) после семи месяцев добросовестных переговоров инициировала официальное разбирательство с требованием возмещения ущерба от УЕФА.

УЕФА продолжает применять правила, которые противоречат судебным решениям и ограничивают конкуренцию.

Предложение о создании Объединенной лиги предлагает более захватывающие соревнования, модернизированное управление и повышение вовлеченности болельщиков.

Мы считаем, что будущее футбола должно формироваться на основе сотрудничества, инноваций и уважения к верховенству закона. Сейчас настало время для существенных перемен", — сказал Бернд Райхарт.