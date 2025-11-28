Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Хетафе
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
3.07
X
2.20
П2
4.10
Футбол. Италия
2-й тайм
Комо
1
:
Сассуоло
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.10
П2
13.50
Футбол. Франция
2-й тайм
Метц
0
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
0
:
РБ Лейпциг
0
Все коэффициенты
П1
4.45
X
2.20
П2
3.25
Футбол. Первая лига
29.11
Сокол
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.04
П2
2.80
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Шинник
1
П1
X
П2

Александр Мостовой: «Многие не знают, кто стоит на лавке у “Спартака”. Какая разница-то, играют футболисты, все придумано. Поставь Мусаева в “Оренбург” или “Пари НН” — через&nbs

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился взглядом на тренерство.

Источник: Спортс"

«В нашем футболе давным-давно все придумано. Вот, например, “Спартак” сейчас обыграл “Локомотив” и ЦСКА, а ведь многие не знают, кто там на лавке стоит.

Кто-то думает, что до сих пор Станкович, а может, еще и Абаскаль с Каррерой там где-то. Какая разница-то, играют футболисты.

Сколько я игр сыграл, какая разница, кто у меня на лавке стоял? Ясно, что без тренера никуда, он должен быть, есть его работа, тренировки каждый день, но так возвышать… Не бывает, чтобы тренер везде выигрывал.

Можно Мусаева в пример привести, который сейчас с «Краснодаром» РПЛ выиграл. Поставьте его в «Оренбург» с «Пари НН» — и через месяц-два его уволят. Потому что играют футболисты", — сказал Александр Мостовой.