Александр Мостовой: «Многие не знают, кто стоит на лавке у “Спартака”. Какая разница-то, играют футболисты, все придумано. Поставь Мусаева в “Оренбург” или “Пари НН” — через&nbs

«В нашем футболе давным-давно все придумано. Вот, например, “Спартак” сейчас обыграл “Локомотив” и ЦСКА, а ведь многие не знают, кто там на лавке стоит.
Кто-то думает, что до сих пор Станкович, а может, еще и Абаскаль с Каррерой там где-то. Какая разница-то, играют футболисты.
Сколько я игр сыграл, какая разница, кто у меня на лавке стоял? Ясно, что без тренера никуда, он должен быть, есть его работа, тренировки каждый день, но так возвышать… Не бывает, чтобы тренер везде выигрывал.
Можно Мусаева в пример привести, который сейчас с «Краснодаром» РПЛ выиграл. Поставьте его в «Оренбург» с «Пари НН» — и через месяц-два его уволят. Потому что играют футболисты", — сказал Александр Мостовой.