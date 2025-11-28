Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Хетафе
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
3.07
X
2.20
П2
4.10
Футбол. Италия
2-й тайм
Комо
1
:
Сассуоло
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.10
П2
13.50
Футбол. Франция
2-й тайм
Метц
0
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
0
:
РБ Лейпциг
0
Все коэффициенты
П1
4.35
X
2.20
П2
3.15
Футбол. Первая лига
29.11
Сокол
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.04
П2
2.80
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Шинник
1
П1
X
П2

Виктор Са интересен «Коринтиансу». Вингер «Краснодара» готов вернуться в Бразилию (Globo)

«Коринтианс» интересуется Виктором Са.

Источник: Спортс"

Как сообщает Globo, бразильский клуб хотел бы подписать вингера «Краснодара». Контракт 31-летнего футболиста заканчивается летом 2026 года, и уже в январе с ним можно будет договариваться о переходе в качестве свободного агента.

Отмечается, что Са заинтересован в возвращении в Бразилию, где в период с 2022 по 2024 год выступал за «Ботафого». Также Виктор получал запросы от ближневосточных команд.

На данный момент в отношении «Коринтианса» действует запрет на трансферы.

Са провел 16 матчей в Мир РПЛ в этом сезоне и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.