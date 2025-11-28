Виктор Са интересен «Коринтиансу». Вингер «Краснодара» готов вернуться в Бразилию (Globo)

Как сообщает Globo, бразильский клуб хотел бы подписать вингера «Краснодара». Контракт 31-летнего футболиста заканчивается летом 2026 года, и уже в январе с ним можно будет договариваться о переходе в качестве свободного агента.
Отмечается, что Са заинтересован в возвращении в Бразилию, где в период с 2022 по 2024 год выступал за «Ботафого». Также Виктор получал запросы от ближневосточных команд.
На данный момент в отношении «Коринтианса» действует запрет на трансферы.
Са провел 16 матчей в Мир РПЛ в этом сезоне и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.