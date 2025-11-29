Ари о «Зените»: «Реально найти качественных исполнителей и за гораздо меньшие деньги. “Краснодар” почти не платит за игроков больше 10 млн евро, но это не помешало взять титул»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Марсель
0
:
Тулуза
1
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.75
П2
5.32
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Фулхэм
2
Все коэффициенты
П1
12.00
X
6.70
П2
1.25
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетико
1
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
11.50
П2
29.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
2.84
П2
4.50
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2

Ари о «Зените»: «Реально найти качественных исполнителей и за гораздо меньшие деньги. “Краснодар” почти не платит за игроков больше 10 млн евро, но это не помешало взять титул»

Ари считает, что «Зенит» переплачивает за футболистов.

Источник: Спортс"

— Многие сетуют, что лидеры «Зенита» из Бразилии потеряли мотивацию. Такое может быть?

— С точки зрения футболиста, их можно понять. Представьте, я выступаю в Европе или Бразилии и регулярно играю в международных соревнованиях, а потом приезжаю в страну, где проводятся только чемпионат и Кубок. Да, зарплата начисляется, но мотивация не та.

То есть спортсмен должен быть готов к этой особенности. Не все согласятся на подобное. И при выборе иностранцев клубам следует тщательно изучать их психологию: продержатся ли долгое время, как относятся к трансферу члены семей. Некоторые соглашаются ради заработка, а потом жены оказывают на них давление и требуют уехать.

— Насколько оправданны траты петербуржцев на легионеров в условиях, когда возможности проявить себя в еврокубках нет?

— Хозяин — барин. Но реально найти качественных исполнителей и за гораздо меньшие деньги. Если, например, взять «Краснодар», он почти не платит за игроков больше 10 млн евро, но это не помешало южанам взять титул, — сказал бывший форвард «быков».