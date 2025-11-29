Сергей Шишкарев: «Поздравляю “Балтику”, но не Талалаева — его поведение недопустимо. Невозможно видеть мат и непристойные жесты на камеру. На такой футбол не поведу ни детей, ни внуков&r

Стыдно за то, как сыграла команда в матче памяти Никиты Павловича Симоняна. Стыдно за такое отношение к легенде, когда игроки вышли на поле в футболках с его фотографией и с траурными повязками. В любой другой игре можно было уступить, но не в этой!