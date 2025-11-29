Фарке считает, что Доннарумма симулировал травму в момент, когда «Лидс» превосходил «Сити»: «Все же понимают, почему он упал? Нам стоит подумать, как с этим справляться и как воспитывать игр

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:30
Енисей
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.05
П2
2.82
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2

Фарке считает, что Доннарумма симулировал травму в момент, когда «Лидс» превосходил «Сити»: «Все же понимают, почему он упал? Нам стоит подумать, как с этим справляться и как воспитывать игр

Главный тренер «Лидса» Даниэль Фарке после поражения от «Ман Сити» (2:3) призвал футбольных властей обратить внимание на проблему симуляций травм игроками во время матчей.

Источник: Спортс"

Во втором тайме игры главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола смог провести короткий установочный разговор со своими игроками, пока вратарь Джанлуиджи Доннарумма получал медицинскую помощь.

Пауза в матче возникла в тот момент, когда «Лидс» перехватил инициативу в матче.

"Все же понимают, почему он упал, верно? Это не что-то, о чем нельзя говорить. Наоборот — можно говорить об этом открыто. Можете спросить мое мнение, почему он упал. Все было очевидно.

Это в рамках правил. Это умно. Нравится ли мне это, соответствует ли это принципам фэйр-плей, должно ли так быть — оставлю при себе.

Я оставлю это инстанциям — пусть они ищут решение. Это все в рамках правил. Я спросил у четвертого арбитра в тот момент: «Вы хотите что-то сделать?» Он сказал: «Нет, у нас связаны руки. Мы ничего не можем сделать».

Мы знаем, что такое случается, но если мы не воспитываем наших игроков в духе фэйр-плей, спортивного поведения, а просто стараемся извлечь выгоду, находя лазейки в правилах, если можно даже симулировать травму ради дополнительной установки от тренера — лично мне это не нравится.

Если это в рамках правил, я не могу жаловаться. Но нам стоит подумать, как с этим справляться и как воспитывать игроков", — сказал Фарке.