Фарке считает, что Доннарумма симулировал травму в момент, когда «Лидс» превосходил «Сити»: «Все же понимают, почему он упал? Нам стоит подумать, как с этим справляться и как воспитывать игр

Во втором тайме игры главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола смог провести короткий установочный разговор со своими игроками, пока вратарь Джанлуиджи Доннарумма получал медицинскую помощь.
Пауза в матче возникла в тот момент, когда «Лидс» перехватил инициативу в матче.
"Все же понимают, почему он упал, верно? Это не что-то, о чем нельзя говорить. Наоборот — можно говорить об этом открыто. Можете спросить мое мнение, почему он упал. Все было очевидно.
Это в рамках правил. Это умно. Нравится ли мне это, соответствует ли это принципам фэйр-плей, должно ли так быть — оставлю при себе.
Я оставлю это инстанциям — пусть они ищут решение. Это все в рамках правил. Я спросил у четвертого арбитра в тот момент: «Вы хотите что-то сделать?» Он сказал: «Нет, у нас связаны руки. Мы ничего не можем сделать».
Мы знаем, что такое случается, но если мы не воспитываем наших игроков в духе фэйр-плей, спортивного поведения, а просто стараемся извлечь выгоду, находя лазейки в правилах, если можно даже симулировать травму ради дополнительной установки от тренера — лично мне это не нравится.
Если это в рамках правил, я не могу жаловаться. Но нам стоит подумать, как с этим справляться и как воспитывать игроков", — сказал Фарке.