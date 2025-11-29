Фарке считает, что Доннарумма симулировал травму в момент, когда «Лидс» превосходил «Сити»: «Все же понимают, почему он упал? Нам стоит подумать, как с этим справляться и как воспитывать игр

Мы знаем, что такое случается, но если мы не воспитываем наших игроков в духе фэйр-плей, спортивного поведения, а просто стараемся извлечь выгоду, находя лазейки в правилах, если можно даже симулировать травму ради дополнительной установки от тренера — лично мне это не нравится.