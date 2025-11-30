«Месси искренне заинтересован в том, чтобы выиграть Кубок МЛС, думаю. Никто не запомнит победу в конференции». Лалас об «Интер Майами» в финале

Команда из Флориды, за которую выступает Лионель Месси, разгромила в ½ финала Кубка МЛС «Нью-Йорк Сити» (5:1). В финале, который пройдет 6 декабря, «Интер Майами» сыграет с «Ванкувер Уайткэпс».
"Думаю, Месси искренне заинтересован в том, чтобы выиграть Кубок МЛС.
Честно говоря, мне показалось, что его празднование было уважительным, но сдержанным. Он знает, что Кубок МЛС — единственное, что имеет значение. Никто не придает значения победам в конференции и не запоминает их", — написал Лалас в твиттере.