Экс-тренер Леау: «Только Роналду обладал подобным талантом в 12 лет. Рафаэл напоминал мне Роналдо Назарио. Он достоин лучших клубов мира, “Милан” Аллегри подходит идеально»

Экс-тренер Рафаэла Леау Тиагу Фернандеш заявил, что вингер «Милана» напоминал ему Криштиану Роналду и Роналдо Назарио.

Источник: Спортс"

«Рафаэл — особенный для меня игрок. И всегда будет им. Я тренировал его с 12 лет, практически во всех молодежных командах “Спортинга”. Только Криштиану Роналду в Лиссабоне обладал таким талантом в этом возрасте. Он, несомненно, лучший игрок, с которым я когда-либо работал.

Его игра в качестве нападающего не нова, Рафаэл — девятка. Он почти всегда играл на этой позции. С юных лет он напоминал мне Роналдо-Феномена: скоростью, техникой, мастерством в касаниях. Леау может играть где угодно, в лучших клубах мира. Он достоин любой команды.

Очень волнительно видеть, как он сияет на «Сан-Сиро», это награда за многие часы работы, проведенные вместе на поле. Мы были очень важны друг для друга, и сегодня я очень рад, что он играет ключевую роль в такой великой команде, как «россонери».

«Милан» Аллегри идеально подходит для того, чтобы раскрыть все его качества. Я убежден, что в этом году он будет много забивать и будет счастлив«, — сказал нынешний тренер “Портимоненсе” в интервью TMW.